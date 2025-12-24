Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Thị Thúy Liễu sinh năm 1988

24-12-2025 - 16:23 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Thúy Liễu bị Công an Hà Tĩnh bắt quả tang khi đang vận chuyển pháo hoa nổ trái phép trên địa bàn xã Thạch Lạc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 24/12 cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép trên địa bàn xã Thạch Lạc.

Sự việc diễn ra vào khoảng 13h ngày 21/12, trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà). Tại đây, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Thạch Lạc đã tiến hành mật phục, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu (37 tuổi, trú thôn Tiên An, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Liễu đang tàng trữ và vận chuyển một lượng lớn pháo hoa nổ không có giấy tờ hợp pháp. Các chiến sĩ công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Liễu và tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Thúy Liễu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đối tượng khai nhận đã thu mua và trực tiếp vận chuyển số pháo trên bằng đường bộ từ tỉnh Quảng Trị ra địa bàn xã Thạch Lạc. Theo dự tính của Liễu, số pháo này sẽ được bán cho người dân địa phương trong dịp cuối năm để kiếm lời, tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra. Đối tượng Liễu cùng tang vật đã được bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

