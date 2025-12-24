Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ tin báo của thủ kho, công an bắt tài xế Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Tiến

24-12-2025 - 14:42 PM | Xã hội

Sau hai giờ truy xét, lực lượng phối hợp đã bắt được hai đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Tiến cùng là tài xế xe cuốc tại dự án Cảng HKQT Long Thành.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/12 cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2007) quê tỉnh Nghệ An và Đỗ Hoàng Tiến (sinh năm 1988) quê tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, trưa ngày 22/12, Đồn Công an Cảng HKQT Long Thành tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Huỳnh Kim Luân, thủ kho của Công ty Cổ phần dịch vụ thiết kế và xây dựng Huy Hoàng thi công gói thầu 4.8 tại dự án trình báo sự việc phía công ty bị mất chiếc búa đập thủy lực.

2 đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Tiến lúc mới bị bắt - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Cảng HKQT Long Thành đã huy động tối đa lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Long Thành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét.

Sau hai giờ truy xét, lực lượng phối hợp đã bắt được hai đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Tiến cùng là tài xế xe cuốc tại dự án là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên đồng thời tiến hành thu hồi tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

