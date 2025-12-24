Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới việc thầy giáo phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng

24-12-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Trường THCS Trần Văn Đang (TPHCM) đã tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm đối với thầy giáo bị phản ánh phạt học sinh nộp tiền, dậy từ 5 giờ sáng.

Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TPHCM) cho biết nhà trường đã có quyết định tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 đối với thầy Đ. - người bị phụ huynh phản ánh phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên toàn trường.

Theo ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, hiện nay, học sinh của lớp đang trong quá trình ôn tập, chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối học kỳ I.

Vào đầu học kỳ II sắp tới, trường sẽ thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp 8/3 theo đúng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh trong lớp. Sau đó, trường sẽ lấy ý kiến hướng xử lý giáo viên trong chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, có thể sẽ áp dụng biện pháp hạ một bậc thi đua quý của giáo viên này.

Ông Phước cho hay giáo viên vi phạm mức độ nào, sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó, không bao che, không dung túng cho các hành vi chưa chuẩn mực sư phạm của giáo viên.

Diễn biến mới về thầy giáo phạt học sinh nộp tiền và dậy sớm - Ảnh 1.

Trường THCS Trần Văn Đang

Trước đó, nhiều phụ huynh lớp 8/3 Trường THCS Trần Văn Đang phản ánh giáo viên chủ nhiệm của lớp này là thầy Đ. có nhiều hình thức quản lý, chế tài học sinh gây sự bức xúc.

Cụ thể, giáo viên này thường hay phạt tiền học sinh, ngoài ra yêu cầu học sinh phải đi ngủ lúc 21 giờ hàng ngày và dậy vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Lớp trưởng được giao nhiệm vụ điểm danh học sinh của lớp vào mỗi buổi sáng sớm hàng ngày, gây tâm lý ám ảnh lên học sinh.

Theo phản ánh, giáo viên này áp dụng đối với những học sinh trong lớp chưa ngoan, làm bài nộp bài trễ, vi phạm các nội quy của nhà trường. Thầy Đ. phạt học sinh nộp tiền từ 10.000 đến 50.000 đồng/lần, có hành vi học sinh phải nộp đến 100.000 đồng/lần...

Theo Đặng Trinh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
564 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

564 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo

10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển rét dịp cuối năm 2025, thấp nhất 13°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển rét dịp cuối năm 2025, thấp nhất 13°C

13:35 , 24/12/2025
Truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng Nguyễn Thành Trung

Truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng Nguyễn Thành Trung

13:16 , 24/12/2025
Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

13:00 , 24/12/2025
Trường học xây gần 8 tỉ đồng bỏ không, học sinh phải xin học nhờ

Trường học xây gần 8 tỉ đồng bỏ không, học sinh phải xin học nhờ

12:26 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên