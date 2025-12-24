Trường học xây gần 8 tỉ đồng bỏ không, học sinh phải xin học nhờ

Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã chỉ đạo UBND xã mời các đơn vị có liên quan làm việc để xử lý tồn đọng, vướng mắc tại dự án xây dựng Trường THCS Hợp Tiến xây xong bỏ không, sớm bàn giao đưa công trình trường học này vào vận hành.

Công trình trường học được đầu tư 8 tỉ đồng xây xong bỏ không suốt nhiều năm tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa

Theo phản ánh, trong khuôn viên Trường THCS Hợp Tiến (xã Hợp Tiến) có một công trình trường học khang trang, quy mô 3 tầng với 12 phòng học được xây dựng xong từ năm 2022.

Thế nhưng, sau khi xây dựng xong, công trình này không đưa vào vận hành mà bỏ không, trong khi học sinh lại thiếu phòng lớp học.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Tám, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Tiến, cho biết dãy nhà 3 tầng trong trường xây dựng xong bỏ không suốt nhiều năm qua là đúng thực tế và nhà trường đã có nhiều văn bản gửi các cấp đề nghị gỡ vướng, đưa công trình vào vận hành, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.

"Công trình này do UBND huyện Triệu Sơn cũ và UBND xã Hợp Thành cũ làm chủ đầu tư, vốn ngân sách huyện 70%, xã đối ứng 30%. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, công trình vướng phòng cháy chữa cháy nên đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Nhà trường là đơn vị thụ hưởng nên chúng tôi cũng không rõ thế nào. Thời điểm chưa bỏ cấp huyện, sáp nhập xã tôi cũng đã làm nhiều tờ trình, nay chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, nhà trường cũng có làm văn bản, nhưng công trình vẫn chưa được bàn giao"- ông Tám cho hay.

Các hạng mục công trình đã cơ bản xây dựng xong từ năm 2022

Cũng theo ông Tám, công trình đã xong toàn bộ, giờ chỉ còn chờ hoàn thiện phòng cháy chữa cháy. "Nhà trường mong muốn công trình sớm được bàn giao để đưa vào vận hành, chứ để không thế này học sinh không có phòng lớp học"- ông Tám nói.

Điều đáng chú ý là do thiếu phòng lớp học, trong khi chờ bàn giao, Trường THCS Hợp Tiến lại phải mượn 4 phòng học tầng 1 của tòa nhà này để cho 3 lớp học và làm văn phòng. "Đây là giải pháp tình thế, công trình chưa nghiệm thu, chưa bàn giao nên việc sử dụng chỉ ở mức tạm thời, tiềm ẩn nhiều bất cập. Tuy nhiên, nếu không mượn phòng thì nhà trường không đủ chỗ học cho học sinh"- ông Tám cho biết.

Theo UBND xã Hợp Tiến, dự án xây dựng Trường THCS Hợp Tiến trước đây do UBND xã Hợp Thành cũ làm chủ đầu tư với quy mô 3 tầng, gồm 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ, tổng mức đầu tư ban đầu gần 8 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2022 và đã hoàn thiện phần xây dựng chính từ cuối năm 2022.

Hiệu trưởng trường THCS Hợp Tiến cho biết công trình chưa thể đưa vào vận hành do hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa xây dựng xong

Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách cấp trên hỗ trợ khoảng 70%, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Tại thời điểm lập và phê duyệt dự án năm 2022, công trình chưa được thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, sau này có quy định mới yêu cầu các công trình trường học từ 3 tầng trở lên bắt buộc phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao. Do vậy, dự án buộc phải điều chỉnh, bổ sung hạng mục phòng cháy, chữa cháy. Đầu năm 2025, dự án được phê duyệt bổ sung gần 800 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Nhà trường và phụ huynh hiện mong muốn các ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào vận hành để phát huy hiệu quả, tránh lãnh phí.