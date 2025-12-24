Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển rét dịp cuối năm 2025, thấp nhất 13°C

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21°C, có nơi dưới 15°C.

Đêm Giáng sinh 24/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Không khí lạnh sắp tràn về, Hà Nội chuyển rét những ngày cuối năm 2025. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đêm 24/12 và ngày 25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, kèm theo đó trời chuyển rét từ đêm Giáng sinh, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi Bắc Bộ 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, đêm 24/12 và ngày 25/12, thời tiết TP Hà Nội có mưa, mưa rào. Từ đêm 24/12 trời chuyển rét, chấm dứt chuỗi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 27°C. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 13-15°C.

Không khí lạnh tác động không chỉ gây mưa rét cho các tỉnh, thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn gây mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày 25/12 đến hết 26/12.

Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 24/12, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-3,5m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Nhận định thời tiết cả nước trong 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho hay, từ nay đến ngày 25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi trong ngày 24/12, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 24/12, các khu vực này có mưa, mưa rào, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào vài nơi trong ngày 24/12, từ 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Phía Bắc các địa phương này trời chuyển lạnh từ ngày 25/12.

Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng là thời tiết phổ biến ở các khu vực khác trên cả nước trong 24-48 giờ tới. Trong đó, từ chiều tối 24/12, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Từ đêm 25/12/2025 đến ngày 2/1/2026, thời tiết các vùng miền trên cả nước có sự phân hoá sau khi chịu tác động của không khí lạnh. Theo đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời tiếp rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi khu Đông Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Trong đó, khoảng đêm 25-26/12, các địa phương này có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Riêng đêm 25/12, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 24/12, Hà Nội trời nhiều mây, ngày mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 25-27°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, thời tiết phổ biến khô ráo, không mưa, có những ngày chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 10°C.

Dự báo thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày mai 25/12, tác động của không khí lạnh, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất 19°C, thấp nhất 17°C, trời mưa rét.

Trong 2 ngày 26-27/12, thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội khô ráo trở lại, không mưa, nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng nhẹ lên 20-21°C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 15°C. Trời rét sâu hơn về đêm và sáng sớm.

Ngày 28-29/12, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng lên ngưỡng 23-24°C, thấp nhất dao động mức 15-16°C.

Trong 2 ngày cuối cùng của năm 2025 và 2 ngày đầu năm 2026 (29/12/2025-2/1/2026), thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội tương đối thuận lợi và ổn định, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 15-16°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 9-10°C.