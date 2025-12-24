Truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng Nguyễn Thành Trung

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm 2022, Nguyễn Thành Trung là Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng đã nhận số tiền hơn 7 tỷ đồng dưới hình thức kí kết hợp đồng vay vốn.

Công an TP Hà Nội ngày 24/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1987; trú tại: xã Triệu Việt Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2022, Nguyễn Thành Trung là Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng đã nhận số tiền hơn 7 tỷ đồng dưới hình thức kí kết hợp đồng vay vốn. Sau khi nhận tiền, Trung đã sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân.

Quyết định truy nã Nguyễn Thành Trung - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thành Trung.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (SĐT: 0988287331), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

