Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

564 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

24-12-2025 - 13:36 PM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và phòng CSGT nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I và qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, bị phạt nguội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi):

Từ 12h00’ ngày 20/12/2025 đến 12h00’ ngày 21/12/2025, đã tự động phát hiện 70 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 19/12/2025 đến 12h00’ ngày 20/12/2025, đã tự động phát hiện 123 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 17/12/2025 đến 12h00’ ngày 18/12/2025, đã tự động phát hiện 59 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 16/12/2025 đến 12h00’ ngày 17/12/2025, đã tự động phát hiện 70 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 15/12/2025 đến 12h00’ ngày 16/12/2025, đã tự động phát hiện 65 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 13/12/2025 đến 12h00’ ngày 14/12/2025, đã tự động phát hiện 124 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 14/12 đến 18/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT đã ghi nhận 242 trường hợp vi phạm. Trong đó có 53 trường hợp xe máy, xe mô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Danh sách 53 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ như sau:

99AA-388.24; 98AH-067.16; 98AA-069.95; 99AA-494.43; 98B1-823.38; 98E1-518.01; 98B2-365.68; 98B1-881.56; 98B3-271.21; 98B1-590.88; 99AA-375.63; 25AA-382.67; 98B3-851.67; 98B1-300.04; 99AA-985.10; 98D1-235.89; 98E1-576.63; 99AA-424.50; 98B3-898.26; 98B2-787.24; 98AA-092.18; 98B1-111.24; 98B2-594.19; 99K1-381.36; 98B2-186.58; 98B3-196.69; 98B2-078.41; 99AA-985.10; 98AA-212.82; 98H1-148.98; 98AA-108.37; 98B2-356.90; 98MĐ1-104.89; 98B2-652.61; 99C1-194.26; 98K1-023.59; 98B3-737.73; 26B2-622.28; 21F1-055.06; 98G1-008.41; 98B1-952.69; 98B2-086.39; 98B3-645.52; 98B2-628.90; 98B1-950.36; 98L1-149.34; 98B2-350.91; 99AA-511.78; 98B3-627.97; 98B2-224.84; 98B2-801.93; 98B2-594.19; 98B1-969.10.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc kiểm tra qua ứng dụng VNeTraffic.

Tổng hợp: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo

10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo Nổi bật

Từ đêm nay không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm sâu

Từ đêm nay không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm sâu Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển rét dịp cuối năm 2025, thấp nhất 13°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển rét dịp cuối năm 2025, thấp nhất 13°C

13:35 , 24/12/2025
Truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng Nguyễn Thành Trung

Truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng Nguyễn Thành Trung

13:16 , 24/12/2025
Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

13:00 , 24/12/2025
Trường học xây gần 8 tỉ đồng bỏ không, học sinh phải xin học nhờ

Trường học xây gần 8 tỉ đồng bỏ không, học sinh phải xin học nhờ

12:26 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên