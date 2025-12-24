Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phạm Đình Phong sinh năm 1989

24-12-2025 - 15:00 PM | Xã hội

Phạm Đình Phong là đối tượng đã đột nhập, phá két sắt và lấy trộm số tài sản gồm vàng, tiền trị giá khoảng 41 triệu đồng của gia đình hàng xóm cũ.

Trong những ngày cận kề dịp lễ Noel, Công an phường Sông Trí đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của công dân Công giáo trên địa bàn.

Trước đó, khoảng tháng 10/2025, chị Lâm Thị Thu Hiền (SN 1977) trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh sau khi đi lễ tại nhà thờ trở về nhà thì phát hiện nhà ở của chị bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và lấy trộm số tài sản gồm vàng, tiền trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Phạm Đình Phong (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an phường đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và rà soát các diện đối tượng liên quan.

hỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Sông Trí đã điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Phạm Đình Phong (SN 1989), thường trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, Phong trước đây là "hàng xóm cũ" của chị Hiền, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đình Phong về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

