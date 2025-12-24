Thông tin người dân cập nhật ngay trên VNeID kẻo mất quyền lợi

Thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân sớm đăng ký và cập nhật tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm bảo đảm quyền lợi khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, việc chi trả trợ cấp hiện nay đang được đẩy mạnh theo hình thức không dùng tiền mặt. Thay vì phải đến điểm chi trả, chờ đợi hoặc ký nhận thủ công như trước, người dân có thể nhận tiền hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã đăng ký trên VNeID. Cách làm này giúp tiền hỗ trợ đến đúng người thụ hưởng, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế các khâu trung gian không cần thiết.

Để thực hiện, người dân cần cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất từ Google Play hoặc App Store. Cơ quan chức năng lưu ý, người dùng không làm theo hướng dẫn từ người lạ, không nhấp vào đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng qua file APK nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Các bước tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Sau khi đăng nhập, tại giao diện chính của ứng dụng, người dùng chọn mục “An sinh xã hội”, tiếp tục lựa chọn ngân hàng hoặc ví điện tử muốn nhận tiền và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đối soát thông tin và gửi thông báo khi hồ sơ được phê duyệt.

Không chỉ phục vụ việc chi trả trợ cấp, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn cho phép người dân quản lý tập trung nhiều thông tin liên quan đến bảo hiểm, y tế và các chính sách phúc lợi. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu lịch sử nhận trợ cấp, theo dõi thông tin cá nhân và chủ động cập nhật dữ liệu khi cần, thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy hoặc nhiều hệ thống rời rạc.

VNeID, hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, hiện tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thông tin thuế và sổ hộ khẩu điện tử. Việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, đồng thời giảm đáng kể các bước kê khai, xác nhận như trước đây.

Trong bối cảnh chính phủ điện tử đang được thúc đẩy mạnh mẽ, việc sớm cập nhật và hoàn thiện thông tin trên VNeID được xem là cần thiết để người dân không bị gián đoạn quyền lợi, đồng thời thích ứng với phương thức quản lý và chi trả hiện đại.