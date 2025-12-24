Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

500 chủ xe bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

24-12-2025 - 20:09 PM | Xã hội

Yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có trong danh sách phạt nguội liên hệ để nộp phạt theo Nghị định 168.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 01/11/2025 đến ngày 15/12/2025. Theo đó, có 500 trường hợp vi phạm phạt nguội trong thời gian này với các lỗi thường gặp là đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông... Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính liên hệ để nộp phạt.Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

12-162238.jpg

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo

10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo Nổi bật

Từ 1/7/2026, nhiều trường hợp mới sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân cần nắm rõ

Từ 1/7/2026, nhiều trường hợp mới sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, rét đậm

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, rét đậm

18:18 , 24/12/2025
Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm

Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm

17:54 , 24/12/2025
Bắt Nguyễn Thị Thúy Liễu sinh năm 1988

Bắt Nguyễn Thị Thúy Liễu sinh năm 1988

16:23 , 24/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 24-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 24-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

16:00 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên