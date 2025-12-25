Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Dãy số độc đắc 667789 đang gây “sốt” mạng xã hội

25-12-2025 - 06:48 AM | Xã hội

Giải độc đắc 28 tỉ đồng của một đài thuộc xổ số miền Nam đang gây “sốt” mạng xã hội vì… quá đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 24 đến sáng 25-12, trên mạng xã hội liên tục bàn tán và chia sẻ về dãy số trúng độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Dãy số độc đắc 667789 gây sốt trên mạng xã hội xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Chủ nhân trúng giải an ủi và giải 3 của vé số Cần Thơ đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 667789) của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 24-12, được xác định trúng ngay tại TP Cần Thơ.

Dãy số độc đắc 667789 gây sốt trên mạng xã hội xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuy nhiên, đến sáng 25-12, chỉ mới có người trúng giải an ủi vé số Cần Thơ đã đến đại lý vé số Danh Tên tại Long Mỹ, TP Cần Thơ để đổi thưởng 13 tờ. Trong khi đó, chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện.

Khi các đại lý vé số chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình dãy số độc đắc của vé số Cần Thơ, nhiều người đã tỏ vẻ phấn khích và để lại nhiều bình luận như: "Cái sảnh đẹp thấy mê thiệt chứ", "Ước gì trúng độc đắc dãy số quá đẹp này", "Tui mà gặp dãy số đẹp này là lụm liền"…

Không chỉ giải độc đắc, giải nhất (dãy số 83883) của vé số Cần Thơ cũng khiến nhiều người thích thú.

Theo giới kinh doanh vé số, những dãy số "quái" rất ít được khách hàng chọn mua. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các dãy số "tứ quý" hay "sảnh" đã giúp không ích người trở thành tỉ phú sau khi trúng độc đắc.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Theo Thu Tâm

Người lao động

