Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,hôm nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi 8–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến 15–18°C.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 9 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-23 độ, có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.