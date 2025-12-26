Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa

26-12-2025 - 17:42 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, rét hại; khu vực Trung Bộ có mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,hôm nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi 8–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến 15–18°C.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 9 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-23 độ, có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ đỏ của người dân: Cảnh giác tuyệt đối

Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ đỏ của người dân: Cảnh giác tuyệt đối Nổi bật

Từ 1/1/2026, người dân sẽ mất quyền lợi này nếu chưa kịp làm hộ chiếu

Từ 1/1/2026, người dân sẽ mất quyền lợi này nếu chưa kịp làm hộ chiếu Nổi bật

Ba luật sư bào chữa cho kẻ đánh phụ nữ trong chung cư Sky Central đều không đến toà

Ba luật sư bào chữa cho kẻ đánh phụ nữ trong chung cư Sky Central đều không đến toà

17:16 , 26/12/2025
Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

16:35 , 26/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 26-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 26-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:10 , 26/12/2025
Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

15:41 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên