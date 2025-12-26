Tiếp tục xử lý tài sản, chi trả đợt 6 vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 26-12, Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết đã tổ chức chi trả đợt 6 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.



Việc thi hành án căn cứ các bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TPHCM và phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM, buộc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người liên quan nhận chuyển nhượng các lô trái phiếu nêu trong bản án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Trước đó, Thi hành án Dân sự TPHCM đã chi trả 5 đợt với tổng số tiền hơn 9.083 tỉ đồng. Sau khi tiếp tục xử lý tài sản, cơ quan thi hành án thu thêm gần 272 tỉ đồng và ngày 26-12-2025 đã chi trả đợt 6 cho 42.482 trái chủ, tổng số tiền hơn 269 tỉ đồng, tương ứng 0,9041% số tiền được thi hành án.

Đối với 626 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, Thi hành án Dân sự TPHCM đã gửi tiết kiệm theo quy định.

Cơ quan này đang tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển giao tiền bị phong tỏa để tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.