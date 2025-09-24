Vụ Vạn Thịnh Phát: Bổ sung Phó Chủ tịch 4 tỉnh, thành phố vào Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản
Lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố được đã bổ sung vào Ban Chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2123 ngày 23-9 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ban Chỉ đạo 742).
Theo quyết định, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 742 như sau:
1. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM (thay ông Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM và ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
2. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thay ông Trần Hồng Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng).
3. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (thay ông Nghiêm Xuân Cường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh).
4. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 742 ngày 9-4-2025 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Vào tháng 4-2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho gần 36.000 trái chủ, người có quyền nghĩa vụ liên quan.
Tại giai đoạn một của vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan bị buộc bồi thường số tiền gần 674.000 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB.
Người lao động