Cầu dây văng trăm tỷ đồng đầu tiên ở Thanh Hóa sắp thông xe kỹ thuật
17-12-2025 - 18:18 PM |
Xã hội
Cầu vượt đường sắt theo thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu dây văng đầu tiên tại Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng cho việc thông xe kỹ thuật vào 19/12 này.
- 21-11-2025
- 10-10-2025
- 11-08-2025
Theo Phạm Trường
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/cau-day-vang-tram-ty-dong-dau-tien-o-thanh-hoa-sap-thong-xe-ky-thuat-post1805259.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM