Cầu dây văng trăm tỷ đồng đầu tiên ở Thanh Hóa sắp thông xe kỹ thuật

17-12-2025 - 18:18 PM | Xã hội

Cầu vượt đường sắt theo thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu dây văng đầu tiên tại Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng cho việc thông xe kỹ thuật vào 19/12 này.

Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây (thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa﻿) có tổng mức đầu tư 647 tỷ đồng. Đây là cây cầu mang kiến trúc dây văng hiện đại, với mặt cầu rộng 22,5m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Cầu có tổng chiều dài gần 800m, trong đó phần cầu vượt chính dài 276m, phần đường dẫn hơn 500m. Sau thời gian thi công, đến nay cây cầu này cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, chuẩn bị thông xe kỹ thuật.

Theo ghi nhận, các hạng mục dây văng trên cầu đã được lắp đặt xong, đơn vị thi công đang trang trí lại các họa tiết phụ theo thiết kế.

Điểm nhấn của cây cầu là phối cảnh hạc trắng và trống đồng Đông Sơn - điểm kết nối giữa các hệ thống dây văng.

Hạng mục dải phân cách, đèn trang trí, rãnh thoát nước đang được các nhóm công nhân nỗ lực hoàn thiện trước ngày thông xe.

Đơn vị thi công đã hoàn tất việc thảm nhựa đường, sơn vạch kẻ đường để đảm bảo đúng tiến độ.

Dự kiến ngày 17/12, các hạng mục quan trọng của dự án sẽ được hoàn tất để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Theo Phạm Trường

Tiền Phong

