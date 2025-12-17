Thông tin khẩn về tin nhắn trên Zalo, người dân cần biết càng sớm càng tốt

Thời gian gần đây, các chiêu trò lừa đảo thông qua mạng xã hội, đặc biệt là Zalo, tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại TP.HCM, một trường hợp suýt mất toàn bộ tài sản vì tin vào tài khoản Zalo giả mạo người quen đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều người.

Nạn nhân là anh H. (ngụ TP.HCM). Anh cho biết đã nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo mang tên và ảnh đại diện trùng khớp với chị T., một người quen cũ từng liên lạc qua mạng xã hội. Do thông tin hiển thị giống hệt người thật, anh H. hoàn toàn không nảy sinh nghi ngờ.

Người dùng Zalo không nên mở link lạ; báo xấu ngay khi gặp tin nhắn khả nghi để tránh bị chiếm tài khoản hoặc mất tiền. (Ảnh minh hoạ)

Sau một thời gian trò chuyện tạo dựng lòng tin, đối tượng bắt đầu chuyển sang nội dung đầu tư tài chính. Kẻ gian đưa ra câu chuyện cá nhân nhằm đánh vào tâm lý nạn nhân, đồng thời tiết lộ các “mã đầu tư nội bộ” trong lĩnh vực tiền ảo, cổ phiếu với lời quảng cáo “chắc chắn sinh lời cao trong thời gian ngắn”. Để tăng độ thuyết phục, chúng gửi nhiều hình ảnh giao dịch, bảng lợi nhuận tăng mạnh được làm giả tinh vi.

Tin tưởng người quen và bị cuốn theo viễn cảnh lợi nhuận lớn, anh H. bắt đầu chuyển tiền “đầu tư thử” từ 5–10 triệu đồng. Sau các lần báo lãi liên tiếp trên hệ thống giả, nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền, tổng số lên đến gần 100 triệu đồng.

Khi anh H. yêu cầu rút tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như phải “nâng cấp tài khoản”, “đóng phí duy trì”, “nộp thêm tiền mới rút được lãi”. Mỗi lần như vậy, nạn nhân lại bị thúc ép chuyển thêm tiền để không “mất trắng” số đã đầu tư trước đó.

Sự việc chỉ dừng lại khi vợ anh H. phát hiện dấu hiệu bất thường và yêu cầu gọi video để xác minh danh tính người đang nhắn tin. Đối tượng liên tục né tránh với các lý do như “camera hư”, “đang bận”, qua đó để lộ rõ dấu hiệu lừa đảo. Nhờ can thiệp kịp thời, gia đình anh H. đã giữ lại được phần tài sản còn lại.

Từ vụ việc trên, người dân được khuyến cáo cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời chào đầu tư sinh lời cao, đặc biệt khi đến từ mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn qua tin nhắn, kể cả khi tài khoản mang tên, hình ảnh của người quen.

Khi nhận được lời mời đầu tư, cần dừng lại để kiểm tra, xác minh trực tiếp bằng cuộc gọi, video call hoặc liên hệ qua kênh khác. Các sàn giao dịch, ứng dụng đầu tư không rõ pháp lý, không có giấy phép hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao.

Trong trường hợp đã chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bị lừa, cần lập tức ngừng mọi giao dịch, không chuyển thêm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, lưu giữ toàn bộ bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý, ngăn chặn các đối tượng tiếp tục gây hại cho người khác.