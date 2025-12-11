Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cà Mau: Tìm bị hại của chủ tài khoản Zalo "Trai xa xứ" và Hồ Minh Hiệu

11-12-2025 - 22:18 PM | Xã hội

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị những ai đăng ký đi xuất khẩu lao động thông qua Lâm Minh Trí và Hồ Minh Hiệu thì liên hệ để được hướng dẫn và giải quyết

Tối 11-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Đông Hải (Cà Mau).

Qua điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2024, Lâm Minh Trí đã sử dụng các tài khoản Zalo tên "Hoàng Hôn" và "Trai xa xứ" để đăng thông tin nhận đăng ký xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Sau đó, Trí kêu gọi nhiều người đăng ký, chuyển tiền vào số tài khoản của cá nhân rồi chiếm đoạt.

Trong năm 2023, đối tượng Hồ Minh Hiệu đã kêu gọi nhiều người đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để giới thiệu cho Trí nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đề nghị những ai đã đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thông qua Hiệu và Trí nhanh chóng đến trực ban hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra có địa chỉ tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau để trình báo hoặc liên hệ với đại úy Nguyễn Hải Âu qua số điện thoại 0949.888.169 để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Vân Du

Người lao động

