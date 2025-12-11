Vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Thông tin bất ngờ về tài xế xe 7 chỗ

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 12h48' ngày 26/11, tại Km42+600 thuộc thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe ô tô con BKS 19A-483.13 chở 5 người, do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển với xe đầu kéo BKS 98E-000.77, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.92 do Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú Việt Yên, Bắc Ninh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả làm 4 người tử vong tại chỗ gồm Phùng Văn Kim, Thi Thị Lan, Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Trần Hoài Sơn; 2 người bị thương là Lại Quang Nhân và Phùng Văn Hậu.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Vào ngày hôm nay 11/12, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng được nhắc tới phía trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lại Quang Nhân điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số BKS 19A-483.13 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vi phạm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi không đúng làn đường và trong cơ thể có ma túy Amphetamine.

Xe ô tô do tài xế Nhân điều khiển đã va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 98E-000.77, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.92 do tài xế Phạm Văn Dũng điều khiển theo hướng ngược lại. Lái xe Phạm Văn Dũng điều khiển xe chở hàng vượt quá tải trọng 35%. Bên cạnh đó, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, biển báo và vạch kẻ đầy đủ, mặt đường bằng phẳng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, phân luồng giao thông và phục vụ điều tra. UBND tỉnh đã hỗ trợ ban đầu các gia đình nạn nhân với tổng kinh phí 24 triệu đồng.

Hành vi của Nhân vi phạm Luật Trật tự ATGT đường bộ 2024 và có dấu hiệu phạm tội theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lại Quang Nhân; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan của tài xế và doanh nghiệp sở hữu xe đầu kéo.



