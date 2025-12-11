Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Thông tin bất ngờ về tài xế xe 7 chỗ

11-12-2025 - 19:36 PM | Xã hội

Nguyên nhân của vụ tai nạn này đã được làm rõ.

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 12h48' ngày 26/11, tại Km42+600 thuộc thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe ô tô con BKS 19A-483.13 chở 5 người, do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển với xe đầu kéo BKS 98E-000.77, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.92 do Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú Việt Yên, Bắc Ninh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả làm 4 người tử vong tại chỗ gồm Phùng Văn Kim, Thi Thị Lan, Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Trần Hoài Sơn; 2 người bị thương là Lại Quang Nhân và Phùng Văn Hậu.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Vào ngày hôm nay 11/12, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng được nhắc tới phía trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lại Quang Nhân điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số BKS 19A-483.13 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vi phạm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi không đúng làn đường và trong cơ thể có ma túy Amphetamine.

Xe ô tô do tài xế Nhân điều khiển đã va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 98E-000.77, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.92 do tài xế Phạm Văn Dũng điều khiển theo hướng ngược lại. Lái xe Phạm Văn Dũng điều khiển xe chở hàng vượt quá tải trọng 35%. Bên cạnh đó, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, biển báo và vạch kẻ đầy đủ, mặt đường bằng phẳng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, phân luồng giao thông và phục vụ điều tra. UBND tỉnh đã hỗ trợ ban đầu các gia đình nạn nhân với tổng kinh phí 24 triệu đồng.

Hành vi của Nhân vi phạm Luật Trật tự ATGT đường bộ 2024 và có dấu hiệu phạm tội theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lại Quang Nhân; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan của tài xế và doanh nghiệp sở hữu xe đầu kéo.


Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế Nổi bật

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to

19:28 , 11/12/2025
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và chi tiết các ngày lễ, Tết khác trong năm

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và chi tiết các ngày lễ, Tết khác trong năm

19:08 , 11/12/2025
Công an TPHCM truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi

Công an TPHCM truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi

18:49 , 11/12/2025
Bắt Ỏng Pỉa Chứ

Bắt Ỏng Pỉa Chứ

18:00 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên