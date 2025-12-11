Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và chi tiết các ngày lễ, Tết khác trong năm

Bộ Nội vụ thông báo số 9441/TB-BNV về việc nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Điểm a, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch) dịp Tết Dương lịch.

Đối chiếu, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động sẽ là 1 ngày, nhằm thứ Năm, ngày 1/1/2026. Người lao động được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ này.

Trong thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 của Bộ Nội vụ nêu rõ: Các dịp nghỉ lễ, Tết khác trong năm thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tục, trong đó 5 ngày nghỉ Tết (khoanh đỏ) và 4 ngày nghỉ cuối tuần liền kề (khoanh xanh).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 9859/VPCP-KGVX ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP, tại thông báo số 9441/TB-BNV, Bộ Nội vụ thông báo:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Thời gian nghỉ cụ thể: từ thứ Hai 16/2/2026 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tuy nhiên, do 5 ngày nghỉ Tết trọn vẹn trong tuần nên đối với người lao động có lịch làm việc mỗi tuần 5 ngày, nghỉ hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đợt nghỉ Tết Âm lịch 2026 sẽ kéo dài 9 ngày liên tục (có 2 kỳ nghỉ cuối tuần liền).

Quốc khánh 2026 nghỉ 5 ngày liên tục

Cũng tại văn bản trên, Bộ Nội vụ thông báo: Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Như vậy, cộng gộp cả kỳ nghỉ cuối tuần, đợt lễ này người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9.

Các ngày nghỉ khác trong năm 2026

Ngoài thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch, lễ Quốc khánh, văn bản của Bộ Nội vụ lưu ý, các ngày lễ, tết khác trong năm thực hiện theo Bộ luật Lao động.

Như vậy, người lao động được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch) 1 ngày, rơi vào Chủ Nhật 26/4/2026 nên người lao động được nghỉ bù 1 ngày liền kề. Vậy đợt nghỉ này, gồm cả cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 2 ngày. Do 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên đợt lễ này, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Nếu lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Như vậy, năm 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch, 9 ngày Tết Âm lịch, 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày đợt lễ 30/4 - 1/5 và 5 ngày dịp 2/9, tổng 22 ngày.

Nếu không tính ngày nghỉ cuối tuần liền lễ, Tết, người lao động sẽ được nghỉ việc, hưởng nguyên lương 11 ngày mỗi năm; người lao động nước ngoài được nghỉ 13 ngày mỗi năm.

Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động

Lịch nghỉ lễ trên được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước có lịch làm việc 5 ngày liên tục mỗi tuần, nghỉ hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật.

Văn bản hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

- Dịp Tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

- Dịp lễ Quốc khánh: Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.