Xổ số miền Nam: Tỉ phú trúng độc đắc đã lộ diện sau 4 ngày “truy tìm”

11-12-2025 - 17:34 PM | Xã hội

Vẫn còn 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 chưa lộ diện người trúng.

Chiều 11-12, trước khi kết quả xổ số miền Nam cùng ngày được công bố, đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ lên trang facebook của mình thông tin khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 tờ vé số còn lại của đài Đà Lạt sau 4 ngày "truy tìm" đã khiến cho cộng đồng mạng phấn khích.

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng độc đắc sau 4 ngày "truy tìm" - Ảnh 1.

Chủ nhân cuối cùng trúng độc đắc 2 vé Đà Lạt đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Nhiều khách hàng và đại lý vé số đã vào chúc mừng chủ nhân may mắn lẫn đại lý đổi thưởng. Thậm chí, nhiều đại lý vé số còn "xin vía bán trúng độc đắc chiều nay".

Trước đó, vào ngày 8-12, đại lý vé số Ba Xuyên cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 686518) 6 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-12.

Sáu vé Đà Lạt trúng độc đắc cũng đã được đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho một khách hàng may mắn.

Do còn 2 vé Đà Lạt trúng độc đắc chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đã "truy tìm" người trúng thưởng.

Cũng liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 vẫn chưa lộ diện người trúng. Do đó, rất nhiều đại lý đang trang facebook của mình để "kêu gọi" người trúng thưởng đến đổi.

Theo Thu Tâm

Người lao động

