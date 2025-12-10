Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 10-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

10-12-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 10-12, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt ...

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 10-12, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

16:22 , 10/12/2025
Bắc Ninh điều động, biệt phái 200 công chức, viên chức

Bắc Ninh điều động, biệt phái 200 công chức, viên chức

15:59 , 10/12/2025
Hé lộ chiêu trò trốn thuế của tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa

Hé lộ chiêu trò trốn thuế của tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa

15:40 , 10/12/2025
Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

15:14 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên