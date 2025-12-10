Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đang cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

10-12-2025 - 15:14 PM | Xã hội

Khoảng hơn 13h hôm nay 10/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhiều người dân phát hiện dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Tại hiện trường, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Người dân đưa đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà

Lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 14h52, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội. Nhiều hàng quán kế bên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

