Điều bất thường từ camera vụ xe tải đâm người đi bộ, dừng 3 giây rồi cán qua người nạn nhân

Đoạn camera hành trình ghi lại vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thôn Trung Sơn, xã Tân Hưng (Đồng Nai) đang nhận được sự chú ý của dư luận. Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 11h30' trưa ngày 9/12 và toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại được.

Cụ thể vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS: 60C - 536.xx lưu thông trên đường ĐT.757 theo hướng từ xã Long Hà đi xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai). Khi đi đến đoạn thuộc ấp Trung Sơn thì xảy ra va chạm với ông P.V.Đ (66 tuổi, ở xã Tân Hưng), đang đi bộ phía trước. Pha va chạm đã khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Ô tô tải mang BKS: 60C - 536.xx lưu thông trên đường với tốc độ khá nhanh. (Ảnh cắt từ clip)

Từ hình ảnh camera có thể thấy, xe tải từ phía sau vượt lên, đi với tốc độ khá nhanh. Khi thấy ông Đ. đang đi bộ phía trước, tài xế đã không kịp xử lý và xảy ra tai nạn khiến ông này ngã văng ra đường.

Chiếc xe tải có vết thắng dài, phần đuôi xe văng qua làn đường ngược lại - nơi có 1 người dân đang ngồi sát bên nhưng may mắn không bị va chạm. Chiếc xe tải dừng lại khoảng 3 giây, sau đó tài xế tiếp tục cho xe tiến lên phía trước, khiến cả bánh trước và bánh sau cán qua người ông Đ. Cuối cùng, tài xế dừng lại và xuống xe quan sát.

Phần đuôi xe văng qua làn đường ngược lại - nơi có 1 người dân đang ngồi sát bên nhưng may mắn không bị va chạm. Còn nạn nhân nằm bất động trước đầu xe.

Hôm nay (10/12), thông tin trên báo Thanh Niên, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Tân Hưng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nhắc đến phía trên. Tài xế ô tô tải được xác định là ông Đồng Văn Nhật (34 tuổi, trú tại xã Lộc Quang, Đồng Nai).

Hình ảnh tài xế xuống xe quan sát.