VIDEO: Công an khởi tố, bắt vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa
Vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch, bỏ ngoài sổ sách nhằm trốn thuế.
- 10-12-2025Ảnh: Khám xét nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng chủ tiệm vàng Nguyễn Hữu Bình
- 10-12-2025Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng
- 09-12-2025Vụ bắt vợ chồng chủ tiệm vàng: Doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế… 10 triệu đồng/tháng
Vụ việc vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa tại đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam chiều 9-12 để điều tra tội "Trốn thuế" đang gây chú ý dư luận tại địa phương.
Clip công an khám xét tiệm vàng, thi hành các lệnh khởi tố chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung - và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - là cháu ruột vợ chồng ông Bình).
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng, số tiền thất thoát thuế nhà nước được xác định là rất lớn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.
Người lao động