Ảnh: Khám xét nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng chủ tiệm vàng Nguyễn Hữu Bình

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Trước đó, cảnh sát đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống (Ảnh: Người lao động).

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế (Ảnh: Người lao động).

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89% (Ảnh: Lao động).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng, không kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế". Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.