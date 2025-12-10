Ảnh: Khám xét nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng chủ tiệm vàng Nguyễn Hữu Bình
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình, chủ tiệm vàng Kim Chung cùng vợ để điều tra hành vi trốn thuế.
Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế". Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Theo thông tin trên tờ VnExpress, Kim Chung được coi là thương hiệu vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hoá hàng chục năm qua. Thời điểm vàng tăng giá vài tháng trước, mỗi ngày có hàng trăm người dân xếp hàng chờ giao dịch mua bán tại đây.
