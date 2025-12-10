Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhận thêm trọng trách

10-12-2025 - 09:16 AM | Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9/12, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

Trước đó vào ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Như Ý

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng

Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Truy nã Trần Ngọc Quang ở Hà Nội

Truy nã Trần Ngọc Quang ở Hà Nội

08:42 , 10/12/2025
Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

08:36 , 10/12/2025
Thông báo quan trọng từ hôm nay 10/12: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Thông báo quan trọng từ hôm nay 10/12: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

07:58 , 10/12/2025
Thông báo mới nhất từ Nuôi Em: Dù tài khoản đóng băng nhưng các bé vẫn được duy trì bữa ăn hằng ngày

Thông báo mới nhất từ Nuôi Em: Dù tài khoản đóng băng nhưng các bé vẫn được duy trì bữa ăn hằng ngày

07:26 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên