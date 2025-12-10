Truy nã Trần Ngọc Quang ở Hà Nội
Năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Hà Nội ngày 9/12 cho biết đang truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú trước đây tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, từ năm 2020 - 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Ngọc Quang.
Cơ quan CSĐT đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0966022868), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
