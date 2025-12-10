Thông báo quan trọng từ hôm nay 10/12: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Cách đây ít ngày, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Như vậy từ hôm nay 10/12, hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách 500-700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt sẽ chính thức hoạt động đồng loạt trên các tuyến phố Hà Nội.



Được biết, Cục CSGT (Bộ Công an) thời gian qua đã thí điểm triển khai một số camera AI trên đường phố Hà Nội. Kết quả thu về rất đáng chú ý: Cụ thể, trong ngày 7/12, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã tự động phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Còn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội), camera AI phát hiện 8 trường hợp ô tô đi sai làn đường.

Theo Cục CSGT, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Lực lượng CSGT khuyến cao người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định về luật an toàn giao thông đường bộ.

Camera AI ưu việt thế nào?

Đáng chú ý, AI có thể nhận diện phương tiện dù bị che hoặc làm mờ biển số, đồng thời đo đếm lưu lượng giao thông để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho hệ thống điều khiển đèn tín hiệu. Việc này cho phép tối ưu hóa chu kỳ đèn tại các nút giao, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ cho người tham gia giao thông.

Song song với đó, camera còn hỗ trợ phát hiện các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự đô thị, kiểm tra phương tiện nghi vấn, truy vết xe liên quan đến tai nạn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được hàng chục hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Phạt nguội từ camera AI, khi nào nhận được thông báo?

Cách đơn giản nhất để tra cứu phạt nguội là người dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát triển với nhiều tính năng thiết thực.

VNeTraffic có nhiều mức định danh, khi cài đặt, người dân muốn sử dụng tất cả các tính năng cần phải nâng định danh lên mức 2.

Cụ thể, người dân có thể đăng nhập VNeTraffic thông qua VNeID. Nếu đã có định danh mức 2 ở VNeID thì ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động cập nhật định danh mức 2.