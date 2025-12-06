Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân cả nước

06-12-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Người dân cần nắm rõ thông tin mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhiều người hưu trí thời gian gần đây lo lắng khi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hiển thị trên ứng dụng VNeID ghi ngày hết hạn 31/12. Bảo hiểm xã hội (BHXH) khẳng định dữ liệu thẻ được hệ thống tự động gia hạn hằng năm, người hưởng lương hưu không phải làm thủ tục hay đóng bất kỳ khoản phí nào.

BHXH TP Hà Nội cho biết người đang lĩnh lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí và được chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Từ ngày 1/6, ngành BHXH dừng cấp thẻ giấy, chuyển hoàn toàn sang thẻ điện tử trên VssID, VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip. Thẻ giấy còn hiệu lực vẫn sử dụng bình thường.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân cả nước- Ảnh 1.

Người dân cần nắm rõ thông tin mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh người dân còn lúng túng với hình thức thẻ mới, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu “gia hạn thẻ”, đòi cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn cài đặt, cập nhật ứng dụng nhằm chiếm đoạt tiền.

BHXH Hà Nội khẳng định không gọi điện, nhắn tin, gửi link, mã QR hay kết bạn Zalo để yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc cập nhật thông tin chỉ thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua các kênh chính thức như Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Tất cả đều miễn phí.

Người dân được khuyến cáo không tương tác với tài khoản Zalo lạ, không truy cập link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP hay mật khẩu.

BHXH Hà Nội công bố các kênh thông tin chính thức để người dân kiểm chứng:

- Website: hanoi.baohiemxahoi.gov.vn

- Fanpage BHXH TP Hà Nội (tick xanh)

- Zalo OA BHXH TP Hà Nội (tick vàng)

- Hotline: 024.3723.6555

- Tổng đài BHXH Việt Nam: 1900.9068

Hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT vào VNeID:

1. Đăng nhập ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.4 trở lên.

2. Chọn “Ví giấy tờ” > “Tích hợp thông tin”.

3. Chọn “Tạo mới yêu cầu” > “Thẻ Bảo hiểm y tế”.

4. Nhập số thẻ BHYT và gửi yêu cầu.

Trên ứng dụng VssID, đa số tài khoản đã được xác thực và đồng bộ số căn cước công dân. Người chưa cập nhật có thể bổ sung trực tiếp trên ứng dụng.

BHXH Hà Nội đề nghị khi gặp vướng mắc, người dân liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ chính xác và an toàn.

CSGT ra thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng triệu người đang dùng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội phải biết

Thông báo quan trọng: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội phải biết Nổi bật

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới gây mưa to, rét đậm

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới gây mưa to, rét đậm Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 27 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 27 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

20:30 , 06/12/2025
Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006

Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006

20:00 , 06/12/2025
8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước cần biết rõ

8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước cần biết rõ

19:40 , 06/12/2025
Sau sạt lở nghiêm trọng, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hạn chế phương tiện lưu thông

Sau sạt lở nghiêm trọng, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hạn chế phương tiện lưu thông

19:27 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên