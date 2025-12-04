Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo quan trọng của Phòng CSGT TPHCM về cầu Tân Thuận 1

04-12-2025 - 14:20 PM | Xã hội

Cầu Tân Thuận 1 sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 6-12.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, từ ngày 6-12, điều chỉnh giao thông hạn chế tải trọng lưu thông qua cầu Tân Thuận 1, phường Tân Thuận.

Thông báo của quan trọng của Phòng CSGT TPHCM về cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 1.

Cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận.

Cụ thể như sau:

- Cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ, cấm xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1.

- Hạn chế chiều cao xe lưu thông qua cầu Tân Thuận từ 3,5m thành 2,5m.

Lộ trình thay thế:

- Lộ trình 1 thay thế cho các xe ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: Đường Huỳnh Tấn Phát – đường Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 2 – đi Nguyễn Tất Thành.

Thông báo của quan trọng của Phòng CSGT TPHCM về cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 2.

- Lộ trình 2 thay thế cho các xe ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: Đường Huỳnh Tấn Phát – đường Trần Xuân Soạn – đi Nguyễn Thị Xiếu – cầu Tân Thuận 2 – đi Nguyễn Tất Thành.

Thông báo của quan trọng của Phòng CSGT TPHCM về cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 3.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt băng rôn, biển báo hiệu giao thông theo đúng quy định để giúp cho người tham gia giao thông nhận biết về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 và lựa chọn hướng đi khác cho phù hợp.

Đội CSGT Bến Thành (PC08) sẽ tăng cường bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển.

Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ tại khu vực gây mất trật tự, an toàn giao thông.


Theo Châu Tỉnh

Người lao động

