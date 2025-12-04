Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ vi phạm pháp luật, mất dữ liệu cá nhân khi truy cập “Tài liệu 88 trang”

04-12-2025 - 12:49 PM | Xã hội

Cơ quan Công an tiếp tục có cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật, mất dữ liệu cá nhân khi tìm kiếm, truy cập “Tài liệu 88 trang...”.

Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây đã có văn bản cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật và mất dữ liệu cá nhân liên quan vụ việc "Tài liệu 88 trang...". Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan vụ việc gọi là "Tài liệu 88 trang..." với nội dung giật gân, gây sốc, ám ảnh, kích động bạo lực.

Nguy cơ vi phạm pháp luật, mất dữ liệu cá nhân khi truy cập “Tài liệu 88 trang” - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ giết người gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn, Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Công an nhấn mạnh đây là nội dung độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật. Một số đối tượng xấu đã lợi dụng sự tò mò, hiếu kỳ của người dân về vụ việc trên để phát tán đường link giả mạo, chèn virus, mã độc vào file tài liệu, thu thập trái phép thông tin cá nhân, chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân không đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc "Tài liệu 88 trang...". Các trường hợp lưu giữ, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, có nội dung rùng rợn, bạo lực, kích động tội phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan Công an cảnh báo không tải hay chia sẻ bất kỳ file, đường link liên quan vụ việc "Tài liệu 88 trang..."", không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho các website, đối tượng lạ.

Ngoài ra, khi phát hiện tài khoản tán phát tin đồn, tin giả, tin sai sự thật, đường link độc hại liên quan vụ việc, kịp thời báo cáo cơ quan Công an để xử lý.

Liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn trong thời gian qua, chiều 3-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sáng là đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (thuộc huyện Hữu Lũng cũ, tỉnh Lạng Sơn).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nổi bật

Bị kẻ lừa đảo thao túng, dọa dẫm cụ bà 76 tuổi mang toàn bộ vàng đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng

Bị kẻ lừa đảo thao túng, dọa dẫm cụ bà 76 tuổi mang toàn bộ vàng đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng

11:37 , 04/12/2025
Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh

Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh

11:15 , 04/12/2025
Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992

Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992

10:54 , 04/12/2025
Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

10:33 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên