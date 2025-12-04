Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh

04-12-2025 - 11:15 AM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Phạm Bình Minh.

Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”.

Trước đó, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng phát hiện Trương Phạm Bình Minh (SN 2004; quê ở xã Sơn Dung, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy "cỏ Mỹ", nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý.

Đến 15 giờ ngày 25-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy của Lương Minh Phương (SN 2004; quê xã Chiên Đàn - TP Đà Nẵng, tạm trú phường Cẩm Lệ) có 3 gói ni lông chứa thảo mộc khô. Qua làm việc, Phương khai nhận chiều cùng ngày, đã liên hệ với Minh qua mạng xã hội Facebook "Bi ChillLux- Thế giới ảo Đà Nẵng" mua 3 gói ma túy "cỏ Mỹ" trên với giá 250.000 đồng.

Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 1.
Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 2.
Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 3.

3 đối tượng bị tạm giữ khẩn cấp. Ảnh: CA Đà Nẵng

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất m.a túy đối với Trương Phạm Bình Minh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Minh, thu giữ 3 gói ni lông bên trong chứa thảo mộc khô, dạng sợi, màu nâu (khoảng hơn 100 gam); 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác gồm: Phạm Tuấn Khanh (SN 2006; quê phường Kom Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thế Cường (SN 2001; trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Sa (SN 1995; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 4.
Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 5.
Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh - Ảnh 6.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đáng chú ý, Minh, Phương và Khanh đang là sinh viên Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong vụ án này, các đối tượng hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng tham gia. Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sinh viên sử dụng, mua bán “cỏ Mỹ” nhưng nhận thức về tác hại về loại ma túy này và liên quan đến trách nhiệm hình sự còn hạn chế.

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nổi bật

Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992

Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992

10:54 , 04/12/2025
Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

10:33 , 04/12/2025
Từ 15/12, cầm cố và nhận cầm cố căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15/12, cầm cố và nhận cầm cố căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

10:10 , 04/12/2025
Vì sao cán bộ một Cục thuộc Bộ Tài chính được đề xuất hỗ trợ thêm 100% lương?

Vì sao cán bộ một Cục thuộc Bộ Tài chính được đề xuất hỗ trợ thêm 100% lương?

09:16 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên