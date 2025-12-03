Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an tìm Nguyễn Quang Linh sinh năm 1997

03-12-2025 - 10:27 AM | Xã hội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Quang Linh.

Công an TP Hà Nội tối 2/12 cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc phát hiện ngày 20/11/2025 tại địa bàn TP.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đối tượng tổ chức đánh bạc là Nguyễn Quang Linh (SN 1997; trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến làm việc. Hiện chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Công an tìm Nguyễn Quang Linh sinh năm 1997- Ảnh 1.

Nguyễn Quang Linh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (đồng chí Nguyễn Minh Hiếu – số điện thoại 0912734679) để giải quyết vụ việc theo quy định.

PV

Đời sống và pháp luật

