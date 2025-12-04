Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992

04-12-2025 - 10:54 AM | Xã hội

Võ Thị Yến Nhi và một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 3/12, Công an phường Tô Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can Võ Thị Yến Nhi, sinh năm 1992 (trú tại phường Hà Tiên) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Bị can Võ Thị Yến Nhi tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1988 (trú tại phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại khu vực ấp Rạch Vược, phường Tô Châu.

Quá trình điều tra, bị can Hoài khai nhận vào ngày 23/10, đã cùng Võ Thị Yến Nhi trộm một xe máy Honda Vision màu đen, sau đó mang đi cầm cố được 5 triệu đồng và đã tiêu xài hết số tiền này.

Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận cùng bị can Hoài thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại phương tiện cho bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nổi bật

Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

10:33 , 04/12/2025
Từ 15/12, cầm cố và nhận cầm cố căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15/12, cầm cố và nhận cầm cố căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

10:10 , 04/12/2025
Vì sao cán bộ một Cục thuộc Bộ Tài chính được đề xuất hỗ trợ thêm 100% lương?

Vì sao cán bộ một Cục thuộc Bộ Tài chính được đề xuất hỗ trợ thêm 100% lương?

09:16 , 04/12/2025
Xôn xao clip 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng '30 nghìn thì khỏi'

Xôn xao clip 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng '30 nghìn thì khỏi'

08:26 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên