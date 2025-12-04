Khởi tố Võ Thị Yến Nhi sinh năm 1992
Võ Thị Yến Nhi và một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Ngày 3/12, Công an phường Tô Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can Võ Thị Yến Nhi, sinh năm 1992 (trú tại phường Hà Tiên) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1988 (trú tại phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại khu vực ấp Rạch Vược, phường Tô Châu.
Quá trình điều tra, bị can Hoài khai nhận vào ngày 23/10, đã cùng Võ Thị Yến Nhi trộm một xe máy Honda Vision màu đen, sau đó mang đi cầm cố được 5 triệu đồng và đã tiêu xài hết số tiền này.
Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận cùng bị can Hoài thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại phương tiện cho bị hại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
