CSGT ra thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng triệu người đang dùng

03-12-2025 - 12:32 PM | Xã hội

Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hướng dẫn quy trình liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID nhằm tối ưu hóa các tiện ích phục vụ người dân khi tham gia giao thông.

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại và hiệu quả giữa công dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT).

CSGT ra thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng triệu người đang dùng- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Người dùng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua căn cước công dân và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS.

Để liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID, Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn liên kết như sau:

CSGT ra thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng triệu người đang dùng- Ảnh 2.

Điều kiện để liên kết tài khoản là điện thoại đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất và tài khoản VNeID của công dân đã ở mức định danh 2. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Cách đăng nhập qua VNeID

Bước 1: Công dân chọn đăng nhập bằng "Tài khoản định danh điện tử"

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 3: Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm "Xác nhận chia sẻ"

Bước 4: Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 5: Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công

Bước 6: Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản

Bước 7: Thiết lập mật khẩu

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Xác thực VNeID qua thông báo

Bước 1: Công dân mức 1 đăng nhập tài khoản VNeTraffic

Bước 2: Công dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe

Bước 3: Chọn "Xác thực ngay" hoặc "Xác nhận", ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin công dân

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm "Xác nhận chia sẻ"

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có)

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.


Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

