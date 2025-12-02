Thông báo quan trọng của CSGT liên quan chiếc ô tô màu trắng

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, nghi liên quan vụ tai nạn giao thông tại đường Hùng Vương nối dài đoạn qua phường Nam Đông Hà.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút tối 1-12, anh Dương Hữu Cương (30 tuổi, ngụ thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy BKS 74D1-302.xx chở theo vợ và con nhỏ di chuyển trên đường Hùng Vương theo hướng xã Ái Tử - phường Nam Đông Hà.

Sau vụ tai nạn, xe ô tô màu trắng đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân

Khi đến khu vực đường Hùng Vương nối dài thuộc phường Nam Đông Hà, xe máy của anh Cương va chạm với một ô tô màu trắng chưa rõ BKS.

Cú va chạm khiến anh Cương rơi xuống vực sâu khoảng 3m cạnh đường, còn vợ và con ngã xuống đường. Đáng nói, sau khi vụ tai nạn xảy ra, xe ô tô màu trắng này đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân. Chỉ khi người dân phát hiện sự việc, 3 nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến anh Cương và con nhỏ bị xây xát nhẹ; riêng vợ anh bị chấn thương nặng vùng cột sống, hiện vẫn chưa tỉnh, đang hồi sức cấp cứu tích cực.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị phương tiện liên quan vụ tai nạn nêu trên nhanh chóng đến trình diện. Đơn vị này cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh... có liên quan vụ tai nạn nêu trên.