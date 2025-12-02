Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng của CSGT liên quan chiếc ô tô màu trắng

02-12-2025 - 20:33 PM | Xã hội

Chiếc xe ô tô màu trắng này nghi đã rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra, bỏ mặc 3 nạn nhân

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, nghi liên quan vụ tai nạn giao thông tại đường Hùng Vương nối dài đoạn qua phường Nam Đông Hà.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút tối 1-12, anh Dương Hữu Cương (30 tuổi, ngụ thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy BKS 74D1-302.xx chở theo vợ và con nhỏ di chuyển trên đường Hùng Vương theo hướng xã Ái Tử - phường Nam Đông Hà.

CSGT Quảng Trị truy tìm xe ô tô màu trắng liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn, xe ô tô màu trắng đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân

Khi đến khu vực đường Hùng Vương nối dài thuộc phường Nam Đông Hà, xe máy của anh Cương va chạm với một ô tô màu trắng chưa rõ BKS.

Cú va chạm khiến anh Cương rơi xuống vực sâu khoảng 3m cạnh đường, còn vợ và con ngã xuống đường. Đáng nói, sau khi vụ tai nạn xảy ra, xe ô tô màu trắng này đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân. Chỉ khi người dân phát hiện sự việc, 3 nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến anh Cương và con nhỏ bị xây xát nhẹ; riêng vợ anh bị chấn thương nặng vùng cột sống, hiện vẫn chưa tỉnh, đang hồi sức cấp cứu tích cực.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị phương tiện liên quan vụ tai nạn nêu trên nhanh chóng đến trình diện. Đơn vị này cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh... có liên quan vụ tai nạn nêu trên.

Theo Đức Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân tại 4 tỉnh thành sau sắp nhận được khoản tiền lớn trước Tết Nguyên đán 2026

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân tại 4 tỉnh thành sau sắp nhận được khoản tiền lớn trước Tết Nguyên đán 2026 Nổi bật

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước Nổi bật

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

19:54 , 02/12/2025
Khởi tố 2 cán bộ thuế Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hoa

Khởi tố 2 cán bộ thuế Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hoa

19:37 , 02/12/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thị Chung

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thị Chung

19:05 , 02/12/2025
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

18:55 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên