Bắt Nguyễn Văn Dậu

Công an TP. Hà Nội ngày 8/12 cho biết Tổ công tác Y25/141 đã bắt giữ Nguyễn Văn Dậu (32 tuổi) cùng tang vật là một khẩu súng ngắn, 8 viên đạn và hơn 43 gram ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 22h45 ngày 6/12, Tổ công tác Y25/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Vạn Xuân, Khu 6, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội, phát hiện một ô tô Kia K3 màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng ngắn, 8 viên đạn, cùng nhiều vật nghi là ma túy. Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Dậu (SN 1993, thường trú tại Cụm 5, xã Ô Diên, TP. Hà Nội).

Đối tượng Dậu (áo trắng) tại cơ quan công an - Ảnh: CA TP Hà Nội

Theo lời khai ban đầu của Dậu, toàn bộ số tang vật trên là ma túy được mua về để sử dụng. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy tang vật thu giữ bao gồm 10,161 gram Methamphetamine và 33,176 gram Ketamine, cùng với 18 gói "nước vui". Tổng số ma túy là hơn 43 gram.

Hiện tại, Tổ công tác 141 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Hoài Đức để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và chất ma túy.