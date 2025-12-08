Cấm cán bộ ở một tỉnh mặc quần bò, váy xẻ tà quá cao khi làm nhiệm vụ

UBND tỉnh Phú Thọ mới đây đã có quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Quyết định của UBND tỉnh nêu các yêu cầu, chuẩn mực về tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chuẩn mực ứng xử đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và người dân; ngôn ngữ, thái độ giao tiếp, ứng xử và sử dụng điện thoại... của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. Về trang phục, khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự.

Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ; đi giày hoặc dép có quai hậu).

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức mặc bộ comple, thắt cà vạt; bộ áo dài truyền thống tại công sở hoặc đồng phục công sở. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp dân, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, khuyến khích có mẫu đồng phục riêng bảo đảm văn minh, lịch sự. Đối với những ngành có quy định riêng về trang phục thì thực hiện theo quy định của ngành.

Khi thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Phú Thọ yêu cầu cán bộ phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Trong thực thi công vụ không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, trục lợi cá nhân, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen, không vì người nhà, người thân mà ưu tiên giải quyết; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Cùng với đó, không sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan để giải quyết việc riêng, truy cập các trang mạng xã hội để giải trí, phục vụ mục đích cá nhân, trừ phục vụ cho công việc. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.

Về chuẩn mực đạo đức, cán bộ, công chức, viên chức phải trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Cán bộ tuyệt đối không được tham gia vào các tệ nạn xã hội, không tham nhũng. Không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa trong các ngày làm việc và không lái xe khi đã uống rượu bia.

Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với cán bộ trong cơ quan nhà nước…

Cùng với đó, cán bộ không tạo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Phải xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình và không phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp nhằm bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín của đồng nghiệp.

Tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên, không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Được biết, quyết định được ban hành với mục đích xây dựng và thực hiện văn hóa công sở nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công sở.







