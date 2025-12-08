Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Danh Nguyễn

08-12-2025 - 19:54 PM | Xã hội

Để có tiền trả nợ, Danh Nguyễn đã nghĩ ra cách về An Giang cướp giật tài sản và bị người dân bắt giữ sau khi thực hiện hành vi giật dây chuyền của một phụ nữ.

Ngày 7/12, Công an xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) cho biết đã bàn giao đối tượng Danh Nguyễn, sinh năm 1998 (trú tại phường Tân Phú, TP HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tiếp nhận đối tượng Danh Nguyễn từ người dân (Ảnh: Công an An Giang).

Theo đó, khoảng 10h ngày 3/12, Danh Nguyễn di chuyển trên quốc lộ 80, đến đoạn đường thuộc xã Tân Hiệp phát hiện chị N. N. A. đang điều khiển xe mô tô có đeo dây chuyền vàng chạy ngược chiều, đối tượng Danh Nguyễn quay đầu xe chạy cùng chiều áp sát và giật mạnh sợi dây chuyền của chị A. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi bị giật dây chuyền, chị A. tri hô, người dân gần đó đã vây bắt đối tượng và bàn giao cho Công an xã Tân Hiệp.

Hiện vụ việc được Công an xã Tân Hiệp bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

