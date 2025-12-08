Thông báo về việc truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ tên: Lê Trung Khoa, Giới tính: Nam;

Ngày sinh: 23 tháng 9 năm 1971, tại: Thanh Hóa;

Nguyên quán: Thanh Hóa

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, thành phố Hà Nội);

Nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Giấy CMND: số 011457540, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội;

Trình độ học vấn: 12/12

Tiền án, tiền sự: Không

Con ông: Lê Văn Trọng; Con bà: Cao Thị Lời

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Lê Trung Khoa.

Đến trụ sở cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tung Hình sự năm 2015.



