Thông báo quan trọng tới tất cả hành khách đi máy bay từ ngày 1/12

Vietnam Airlines vừa thông báo, chính thức từ hôm nay 1/12, tại các sân bay trên toàn quốc, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện hành khách đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em đi một mình, người cần hỗ trợ đặc biệt…) mới thực hiện thủ tục trực tiếp tại quầy.

Các hành khách còn lại sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục hàng không từ mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay, thông qua giải pháp công nghệ sinh trắc học kết hợp định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID với tài khoản đã được định danh mức 2.

Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn mục "Dịch vụ hàng không".

Bước 4: Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online" và chọn hãng hàng không Vietnam Airlines.

Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng hành khách sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản.

Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6: Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay.

Bước 7: Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa lên tàu bay.

Trong trường hợp đã hoàn thành làm thủ tục nhưng chưa thực hiện eKYC - một phương thức xác thực danh tính bằng sinh trắc học, hành khách thực hiện xác thực bằng cách truy cập ứng dụng VNeID và chọn các mục theo thứ tự sau:

Dịch vụ khác - Dịch vụ hàng không - Check in online - Vietnam Airlines - Điền thông tin PNR/Số vé điện tử/Số thẻ FFP. Sau khi điền thông tin, hành khách sẽ được chuyển hướng đến màn hình thông báo kèm nút "Thực hiện eKYC".

Tại đây, hành khách chọn "Thực hiện eKYC" để tiến hành chụp ảnh và xác thực.