Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006

06-12-2025 - 20:00 PM | Xã hội

Lê Văn Khánh bị bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Khánh (sinh năm 2006), trú ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Quá trình điều tra xác định: khoảng 13 giờ ngày 17/9/2025, do người quen có mâu thuẫn với anh Võ Thành Đ (Sinh năm 2004), Khánh mang theo dao bấm tìm đến tiệm hớt tóc tại ấp Trường Thuận A để tấn công anh Đ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khánh đuổi theo và sử dụng dao bấm đâm trúng vùng mông anh Đ. 

Cơ quan Điều tra tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Khánh. Ảnh: CA Cần Thơ

Do người dân có mặt kịp thời can ngăn, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Trước đó, vào chiều 13/8, dù không phát sinh mâu thuẫn, Khánh vẫn dùng dao bấm đuổi theo và tấn công anh Nguyễn Minh Tr (Sinh năm 2005) trên đoạn lộ nông thôn thuộc địa bàn xã Trường Long Tây, gây thương tích vùng hông lưng. 

Trong quá trình rượt đuổi, anh Tr. bơi qua sông và chạy vào nhà dân nên thoát nạn. Nhận được tin báo Công an xã Trường Long Tây mời Lê Văn Khánh về cơ quan làm việc và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã thực hiện. 

Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tích của hai nạn nhân đều là 01%. Dao bấm Khánh sử dụng thuộc Danh mục “Dao có tính sát thương cao”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

