Thông báo mới nhất từ Nuôi Em: Dù tài khoản đóng băng nhưng các bé vẫn được duy trì bữa ăn hằng ngày

Tối ngày 9/12, trên fanpage chính thức, dự án thiện nguyện “Nuôi Em” tiếp tục phát đi thông báo mới, phản hồi trước những thắc mắc và ý kiến trái chiều liên quan đến hoạt động, tính minh bạch tài chính và quy trình vận hành trong thời gian gần đây.

Trong thông báo, đội ngũ dự án gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và cộng đồng đã phản ánh, góp ý, đồng thời khẳng định tiếp thu toàn bộ phản hồi với tinh thần cầu thị. “Nuôi Em” cho biết sẽ tổng hợp các câu hỏi, phản ánh một cách công khai và cam kết phản hồi tất cả trong thời gian tới.

Dự án nhấn mạnh các cam kết minh bạch tài chính vẫn được công bố đầy đủ tại địa chỉ taichinh.nuoiem.com, bao gồm sao kê thu hàng tháng, hồ sơ chi và các thông báo liên quan. Nhóm ghi nhận những hạn chế trong báo cáo trước đây và sẽ hợp tác với đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình công khai số liệu.

Liên quan đến lo ngại về việc trẻ em bị cắt suất ăn do tài khoản dự án bị đóng băng, “Nuôi Em” khẳng định các bé vẫn được duy trì bữa ăn hằng ngày. Việc đóng băng tài khoản chỉ phục vụ mục đích thống kê nội bộ và là lỗi của dự án, dẫn đến hiểu lầm, gây lo lắng cho thầy cô và nhà hảo tâm.

“Dự án xin chân thành nhận lỗi về bài đăng trước đây do thông tin cung cấp chưa rõ ràng. Dự án cam kết việc đóng băng tài khoản hoàn toàn vì mục đích thực hiện thống kê và việc đóng băng này đến từ lỗi của dự án.

Dự án mong muốn được thể hiện tinh thần cầu thị và hành động, nhưng việc này đã tạo sự lo lắng cho các thầy cô và anh chị nuôi, đây là sai sót của dự án. Dự án xin rút kinh nghiệm và sẽ chỉn chu hơn trong từng cập nhật trong thời gian tới.” - bài đăng thông tin.

"Nuôi Em" cũng cho biết năm học này đã tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, trong đó 67.996 em nhận 1 bữa và 3.765 em nhận 2 bữa, tương đương 75.526 mã nuôi. Số lượng thực tế được điều chỉnh theo danh sách tăng giảm hằng tháng từ phía nhà trường.

Trước nghi vấn về việc cắt xén, giữ lại tiền hoặc có trường hợp một bé nhận nhiều nhà tài trợ, dự án khẳng định các khoản đóng góp đều được sử dụng đúng mục đích và được chứng minh qua sao kê nhiều năm. Việc chuyển tiền đến các trường, phòng giáo dục đều kèm công văn và hồ sơ đầy đủ. Số dư chưa sử dụng được lưu giữ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và báo cáo hàng tháng.

Về danh sách trẻ, dự án cho biết mỗi bữa ăn của một em tại một thời điểm chỉ có một nhà tài trợ. Không có việc tạo mã ảo, nhân đôi hay ghép sai. Một số sai sót có thể xảy ra như trùng lặp, thông tin chưa cập nhật do lỗi vận hành, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình chuyển tiền và số lượng trẻ được hỗ trợ.

Do yêu cầu bảo vệ quyền trẻ em, dự án không thể công khai danh sách họ tên và lớp của tất cả các bé. Thay vào đó, nhóm đưa ra bốn phương án đối chiếu minh bạch, bao gồm đối chiếu tổng thu chi, tổng hợp lại danh sách từ công văn nhà trường, kiểm tra bởi đại diện cộng đồng hoặc bởi đơn vị thứ ba độc lập.

Hoàng Hoa Trung - người sáng lập "Nuôi Em"

Dự án cũng làm rõ thông tin liên quan đến số tiền gửi tiết kiệm. Khoản tiền chưa sử dụng kể từ năm 2019 được gửi tiết kiệm để lấy lãi nhằm chi trả một phần chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, đi lại và hỗ trợ tình nguyện viên. Nhóm thừa nhận chưa truyền thông rõ ràng dẫn đến hoài nghi và cho biết đang tổng hợp lại toàn bộ số liệu để công khai trong thời gian tới. Dự án nhấn mạnh khoản tiền này chỉ chiếm một phần tổng nguồn thu do dòng tiền được phân bổ đều trong năm.

Ngoài các vấn đề chuyên môn, “Nuôi Em” cũng ghi nhận phản ánh về hành vi, ứng xử của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và đội ngũ vận hành. Nhóm cam kết kiểm điểm và không né tránh trách nhiệm, nhưng trước mắt sẽ ưu tiên làm rõ các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và nhà tài trợ.

Cuối thông báo, dự án đề nghị cộng đồng gửi góp ý qua biểu mẫu để tổng hợp đầy đủ, tránh bỏ sót. Dự kiến trong khoảng ba ngày tới, nhóm sẽ đăng tải thông tin chi tiết hơn về các nội dung được quan tâm.

Bên dưới bài đăng, phần lớn bình luận đều bày tỏ mong muốn có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ thông tin. Nhiều ý kiến cho rằng một bên thứ ba độc lập, có chuyên môn sẽ giúp bảo đảm tính minh bạch.

Một số người đã đồng hành lâu năm với dự án cũng đề nghị cần có xác nhận hoặc thông tin chính thống từ cơ quan điều tra. Tài khoản N.H.T viết: "Tôi đã đồng hành cùng Nuôi Em gần 10 năm nay. Tôi cũng cần minh bạch hoặc có phát ngôn từ các Cơ Quan Chức Năng hỗ trợ làm rõ và thông báo bằng các văn bản chính thống".