Chỉ trong 1 buổi sáng, tổ bắt chó thả rông của 1 xã ở TP HCM tóm tổng cộng 7 con

Ngày 10-12, UBND xã Ngãi Giao (TPHCM) cho biết địa phương đang siết chặt công tác quản lý chó thả rông để ngăn ngừa các sự cố tai nạn giao thông cũng như các trường hợp chó tấn công người. Việc làm này được diễn ra thường xuyên và có kế hoạch.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch triển khai bắt và xử lý chó thả rông năm 2025, triển khai quyết liệt từ cuối tháng 9-2025. Kế hoạch nhằm hạn chế tối đa tình trạng người dân bị chó cắn, kiểm soát nguy cơ bệnh dại và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tổ bắt chó thả rông tại xã Ngãi Giao thực hiện công việc thường xuyên và theo kế hoạch

Cụ thể, xã Ngãi Giao đã thành lập Tổ bắt chó thả rông chuyên trách, được trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên môn. Tổ công tác phối hợp với công an xã, lực lượng quân sự, cán bộ thú y và Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị để kiểm tra, bắt giữ chó thả rông tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư 16 ấp, trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, trường học, công viên, khu thể thao và trung tâm thương mại.

Ông Nguyễn Đức Sơn, thành viên trong Tổ bắt chó thả rông xã Ngãi Giao, cho biết chỉ trong sáng 9-12, lực lượng đã bắt 7 con chó thả rông; tuần trước bắt 4 con. "Xã hợp đồng với lực lượng có chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ vợt bắt chó, chuồng nhốt, phương tiện vận chuyển và luôn có công an, quân sự tham gia hỗ trợ để bảo đảm an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ" - ông Sơn nói.

Phương tiện dùng để bắt chó thả rong tại xã Ngãi Giao

Chó sau khi bị bắt sẽ được thông báo công khai về thời gian, địa điểm bắt giữ và đặc điểm nhận dạng để chủ nuôi đến làm thủ tục nhận lại kèm xử phạt. Nếu sau 48 giờ không có người đến nhận, chó sẽ được xử lý theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - Thú y.

Xã yêu cầu chủ nuôi phải đăng ký nuôi chó, nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình; khi đưa chó ra đường phải xích, đeo rọ mõm và có người dắt. Chủ nuôi để chó thả rông, không tiêm phòng dại hoặc không rọ mõm khi ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Các trưởng ấp được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định.

Tại xã Phước Hải (TPHCM), sau sự việc bé gái 4 tuổi bị chó tấn công, chính quyền xã đã phối hợp lực lượng công an và các ấp để trích xuất hình ảnh camera, truy tìm chủ nhân con chó. Địa phương cũng đồng thời kêu gọi người dân cung cấp video, hình ảnh để hỗ trợ xác minh chủ vật nuôi.

Bé gái 4 tuổi bị chó tấn công tại xã Phước Hải, nay sức khỏe đã ổn định

Trước đó, xã đã tuyên truyền nhiều lần về quy định nuôi chó, xử lý chó thả rông qua hệ thống loa truyền thanh và fanpage, nhưng tình trạng chó chạy rông vẫn còn xảy ra. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân; lắp thêm biển cảnh báo tại khu vực công cộng, nhất là nơi có nhiều trẻ em; yêu cầu các khu vui chơi tăng cường quản lý để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-12, bé Tạ Huỳnh L.Đ. (4 tuổi) đang chơi tại Quảng trường xã Phước Hải thì bị một con chó lông vàng, bụng trắng, nặng khoảng 15 kg bất ngờ lao đến cắn và cào mạnh vào mặt. Những người bán hàng rong gần đó kể lại sự việc xảy ra chỉ trong vài giây; nhiều người phải lao vào xua đuổi mới giải cứu được bé. Vụ tấn công khiến vùng mắt, mũi và cằm của bé bị thương nặng, phải khâu nhiều mũi. Bé được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để xử lý chuyên sâu và tiêm vắc-xin phòng dại. Hiện sức khỏe bé đã ổn định và tiếp tục theo dõi tại nhà. Anh Tạ Văn Lụa, cha của bé, cho biết quảng trường là nơi có nhiều trẻ nhỏ vui chơi mỗi tối nên anh rất lo lắng nếu tình trạng chó thả rông không được kiểm soát. Gia đình đã trình báo chính quyền và mong muốn sớm tìm được chủ nuôi để xử lý, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho cộng đồng.



