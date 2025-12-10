Từ 1/7/2026, người có lương 20 triệu sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Theo thông tin trên báo Lao động, sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thuế TNCN sửa đổi. Với 438/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,54%, Quốc hội chính thức thông qua Luật thuế TNCN.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm:

Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo luật mới có hiệu lực từ 1/7/2026, biểu thuế lũy tiến từng phần đã giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Luật đã nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại hai mức thuế suất trung gian. Trong đó, khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và các mức thuế suất 5%, 10%, 20%, 30%, 35%. Bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7/2026, lương 20 triệu đóng thuế TNCN bao nhiêu?

Với mức lương 20 triệu/tháng, mức thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Trong cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm là 2.100.000 đồng. Cộng với mức giảm trừ cho bản thân là 15.500.000 đồng, tổng các khoản được giảm trừ của người này là 17.600.000 đồng.

(1) Trường hợp người này không có người phụ thuộc:

Nếu không có người phụ thuộc thì phần thu nhập tính thuế của người này là 20.000.000 - 17.600.000 = 2.400.000 đồng/tháng.

Khi đó, phần thu nhập còn lại chịu thuế chỉ còn 2.4 triệu đồng/tháng và áp dụng thuế suất 5% của bậc đầu tiên trong biểu thuế lũy tiến 5 bậc.

Do đó mức đóng thuế TNCN của người này là 2.400.000 x 5%= 120.000 đồng/tháng.

(2) Trường hợp người này có một người phụ thuộc thì tổng các khoản được giảm trừ của người này là 23.100.000 đồng, lớn hơn mức thu nhập nên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.