Hãy báo ngay công an khi được dặn dò "tuyệt đối không được tiết lộ cho ai" trong trường hợp này

Giải cứu một thiếu niên trẻ tuổi khỏi một vụ "bắt cóc online"

Ngày 5/12 vừa qua, Công an phường Phú Bài (TP Huế) cho biết đã giải cứu thành công một thiếu niên bị lừa đảo bằng chiêu thức "bắt cóc online" .

Theo trình báo của em N.T.H (18 tuổi), các đối tượng sử dụng các thủ đoạn vô cùng tinh vi, từng bước đưa nạn nhân "sập bẫy".

Đối tượng giả danh công an và yêu cầu nạn nhân tham gia nhóm Zoom, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, nạn đã chuyển 500 nghìn đồng đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, nạn nhân bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình.

Ngày 1/12, đối tượng tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên – Hà Nội – Thanh Hóa – Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên "Công ty Tài chính FE CREDIT" để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Ngày 2/12, các đối tượng đã tiếp tục chuyển cho H. số tiến 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo.

Sau khi xác minh, lực lượng Công an xác định, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", trong đó các đối tượng buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng liên hệ với gia đình em H. tại TP Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Hàng loạt thủ đoạn tinh vi của tội phạm "bắt cóc online"

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo này sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, nhưng chung quy lại là nhằm thao túng tâm lý, tạo sự sợ hãi và sự nhẹ dạ, cả tin của con người.

Giả danh lực lượng chức năng và tạo áp lực tâm lý:

Đối tượng thường giả danh là Công an, Kiểm sát viên, Tòa án, cơ quan thuế...gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến các đường dây tội phạm nghiêm trọng như ma túy hoặc rửa tiền, hoặc vi phạm pháp luật khác.

Chúng liên tục đưa ra các kịch bản gây áp lực tâm lý trong thời gian ngắn, để khiến nạn nhân hoang mang, sợ hãi, từ đó sẵn sàng làm theo mọi hướng dẫn của chúng để chứng minh mình "trong sạch".

Khống chế và giám sát nạn nhân từ xa:

Kẻ gian yêu cầu bị hại cài đặt các ứng dụng như Zoom, mở camera, chia sẻ màn hình để dễ dàng giám sát, khống chế và dùng lời lẽ đe dọa.

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để "chứng minh vô tội" hoặc yêu cầu nạn nhân đi đến nơi vắng người, thuê khách sạn/nhà nghỉ và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Để tạo lòng tin, các đối tượng giả danh còn gọi video cho nạn nhân thấy cảnh phòng truyền thống, hội trường trụ sở hoặc các đối tượng mặc trang phục Công an, hoặc trang phục cơ quan thi hành pháp luật khác...

Sử dụng clip nhạy cảm để đe dọa tống tiền:

Sau khi khống chế, chúng buộc nạn nhân cung cấp tài khoản và mật khẩu Zalo, Facebook.

Thủ đoạn nguy hiểm nhất là chúng dẫn dụ, ép nạn nhân tự quay clip nhạy cảm hoặc clip cầu cứu. Khi đã có được clip này, đối tượng sẽ dùng nó làm "chiêu bài" để đe dọa nạn nhân và gia đình, buộc người nhà phải chuyển tiền chuộc, đôi khi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thậm chí, có trường hợp nạn nhân bị thao túng tâm lý đến mức tự trộm tài sản của ông bà, cha mẹ đem bán lấy tiền chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.