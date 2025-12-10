Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

Ngày 9/12 vừa qua, thông tin Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998) - người được gọi là “tổng tài” trong vụ hành hung tại quán cà phê Times City - bị cơ quan chức năng bắt tạm giam được công bố. Nhiều chi tiết liên quan đến nhân vật này và tình huống xảy ra tại quán cà phê tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Đáng chú ý nhất là đoạn clip từ camera an ninh ngày 17/9/2025 - ngày xảy ra vụ hành hung. Trong clip Nguyễn Văn Thiên to tiếng, cư xử ngang ngược và dùng lời lẽ thô lỗ với nhân viên quán cà phê.

Trong clip, một nhân viên của quán (mặc áo xanh) ra trao đổi, Nguyễn Văn Thiên nói lớn: “Tao bảo này, mày gọi thằng chủ ra đây! Nhá! Tao làm việc” và người ngồi bên cạnh Thiên phụ hoạ: “Nhanh!”. Chưa rõ nhân viên quán phản hồi gì nhưng Thiên tiếp tục lớn tiếng: “Mày gọi ra đây. Gọi nó ra đây”.

Theo mốc thời gian hiển thị trên camera, cuộc trò chuyện này diễn ra sau khi hành hung.

Khoảnh khắc Thiên giơ tay ra hiệu là 14:31:52

Thiên đòi gặp chủ quán lúc 14:32:31

Trong bài đăng vào ngày 18/9, Nguyễn Văn Thiên khẳng định mình đã can ngăn vụ xô xát và cho rằng chủ quán không ra để hoà giải. Vì vậy đoạn video này được cho là khoảnh khắc yêu cầu gặp mặt chủ quán mà Thiên đã đề cập.

"Vì vậy tôi nhờ em tôi ra hỏi nhân viên xem họ đang nói ai để xác định vì không nghĩ đang nói mình, không ngờ nhân viên trợn mắt lườm và có hành vi nắm tay định tấn công em tôi. Em tôi phản xạ tự vệ nên có hành động tát lại một lần để tự bảo vệ. Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại, và em tôi cũng dừng theo.

Sau sự việc, chủ quán không ra để hòa giải, nhưng sau đó xuất hiện một đoạn video được đăng tải, theo quan sát của chúng tôi là bị cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi, làm sai lệch hoàn toàn diễn biến thực tế và khiến dư luận hiểu nhầm, vu khống em tôi" - Thiên nói vào ngày 18/9.

Hiện tại, khi được đăng tải lên MXH, nhiều người này tỏ sự bất bình, để lại hàng loạt bình luận phản đối vì lối cư xử thô lỗ và thái độ của Nguyễn Văn Thiên.

Không ít ý kiến cho rằng cách xưng hô, quát nạt nhân viên quán thể hiện sự thiếu tôn trọng tối thiểu trong giao tiếp. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh này trái ngược với những gì Nguyễn Văn Thiên chia sẻ trên tài khoản cá nhân thời gian qua.

Sự việc liên quan đến “tổng tài” Nguyễn Văn Thiên bắt đầu từ chiều ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc Quán, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).

Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

