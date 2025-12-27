Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trường vụ lật xe khách chở đoàn giáo viên đi thiện nguyện khiến 9 người tử vong

27-12-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Xe khách 29 chỗ chở đoàn giáo viên đi từ thiện bị lật khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 27/12, tại thôn Mù (đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh Lộ 174) thuộc địa bàn xã Phình Hồ trên địa bàn xà Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe ô tô 29 chỗ, Biển kiểm soát 29B-614.06 khiến 9 người chết, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Được biết, chiếc xe gặp nạn chở đoàn thiện nguyện đến trường Mầm Non thôn Tàn Canh, xã Phình Hồ, thông tin này được đăng tải trên báo Lào Cai.

Trao đổi với tờ Thanh niên, một lãnh đạo xã Phình Hồ cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa ở đoạn chân dốc. Chiếc xe gặp nạn là loại 29 chỗ, chở đoàn giáo viên đi từ thiện.

Hiện, toàn bộ lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, cán bộ xã Phình Hồ và nhân dân đang tập trung cứu nạn, đồng thời huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ảnh: Lao động

Cục CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách biển số Hà Nội khiến 9 người tử vong

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

