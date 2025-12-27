Cận cảnh hàng chục căn villa khu resort ở TPHCM bị phong tỏa vì nứt tường, sập trần

Sở Xây dựng TPHCM cho hay, chung cư﻿ cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Stown Gateway xây dựng trên khu đất mặt tiền Quốc lộ 13, với 2 tầng hầm, 25 tầng nổi và tầng tum. Quá trình đào móng thi công chung cư đã xảy ra tình trạng một số căn villa cho thuê tại Resort Phương Nam bị sập đổ một phần, số khác có hiện tượng nứt tường, sàn.