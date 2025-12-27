Cận cảnh hàng chục căn villa khu resort ở TPHCM bị phong tỏa vì nứt tường, sập trần
27-12-2025 - 12:53 PM |
Xã hội
Hàng chục căn villa trong khu resort ở TPHCM buộc phải phong tỏa, ngưng hoạt động vì trần nhà đổ sập, nứt tường, sạt lở. Nguyên nhân do một công trình chung cư cao ốc gần đó đang thi công.
Theo Hương Chi
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
