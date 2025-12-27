Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài

27-12-2025 - 10:15 AM | Xã hội

Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng sau 1 ngày có kết quả

Sáng 27-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù kết quả xổ số miền Nam đã được công bố vào chiều 26-12 nhưng giải độc đắc của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng. Nhiều đại lý vé số cũng đang tỏ ra rất bất ngờ.

Xổ số miền Nam chưa tìm thấy người trúng độc đắc 84 tỉ đồng đón Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của 3 đài mở thưởng chiều 26-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 26-12, giải độc đắc (dãy số 268832) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng trưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Dương được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho người trúng an ủi những vé đầu tiên là đại lý 79 và đại lý Thúy Hòa 3 ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Xổ số miền Nam chưa tìm thấy người trúng độc đắc 84 tỉ đồng đón Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Bình Dương đã tìm ra người trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS 79

Tương tự, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 240831) và giải an ủi vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh và vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 808318) và giải an ủi của vé số Vĩnh Long vẫn đang "bặt vô âm tín" người may mắn.

Do giải độc đắc của 3 đài mở thưởng kỳ cuối cùng của năm 2025 đều chưa lộ diện người trúng độc đắc nên trên Facebook, nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân may mắn hãy tranh thủ đến đổi thưởng để đón Tết Dương lịch 2026.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Trong đó, vé số Long An, Hậu Giang và Bình Phước sẽ mở thưởng kỳ cuối cùng của năm 2025.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý Nổi bật

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“ Nổi bật

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong trong đêm

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong trong đêm

09:57 , 27/12/2025
TPHCM chính thức "chốt" lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh

TPHCM chính thức "chốt" lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh

09:49 , 27/12/2025
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

08:57 , 27/12/2025
Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C

Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C

08:48 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên